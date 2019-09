In diesem Jahr allein sind in Italien 76 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet worden. Laut dem Spiegel wurden in den vergangenen zehn Jahren fast 1800 Ehefrauen, Verlobte, Freundinnen umgebracht. Laut Experten soll die Dunkelziffer enorm sein. Das Sozial- und Wirtschaftsforschungsinstitut Eures veröffentlichte eine weitere Hochrechnung, die traurig stimmt: Der Anteil der Beziehungsdelikte bei allen Morden in Italien habe sich seit 1999 verdreifacht und steigt weiter an.