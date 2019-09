Diese Geschichte wurde ursprünglich im April 2015 veröffentlicht, aber seitdem hat es in den USA über 215 Massenschießereien gegeben (von Mass Shootings Tracker definiert als ein Ereignis, bei dem mindestens drei Menschen durch Schüsse verletzt werden), und das Thema hat mit der erschütternden Attacke auf einen Club in Orlando wieder neue Brisanz gewonnen. Nach einem Amoklauf an einem Community College in Oregon im Jahr 2015 reagiert US-Präsident Obama mit seiner bisher hoffnungslosesten Rede: „Das alles ist inzwischen schon zur Routine verkommen. Die Berichterstattung ist Routine. Meine Reaktion hier an diesem Pult wird zur Routine. Die Diskussion danach. Wir sind alldem gegenüber inzwischen abgestumpft.“ Kathy Shorrs Fotoserie, die traurigerweise wohl immer aktuell sein wird, zeigt, dass hinter dieser epidemischen Schusswaffengewalt Gesichter und Namen sowie menschliche Erfahrungen stecken.