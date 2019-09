Die Polizei zieht die Schießerei als "terroristischen Vorfall" in Betracht, berichtet die The New York Times Dr. Mike Cheatham, ein Traumachirurg im Orlando Reginal Medical Center, wohin 46 der Patienten gebracht wurden, erzählte der AP, dass sich die meisten in einem kritischen Zustand befänden und die Anzahl der Toten schnell steigen würde. Mittlerweile haben sich über 50 Menschen, einschließlich Familien und Freunde der Patienten, vor dem Krankenhaus versammelt.Der Schütze wurde mittlerweile als Omar Mateen identifiziert, der in Port St. Lucie in Florida lebt, berichtete U.S. Rep. Alan Grayson den Reportern. Unter den Toten befindet sich der Schütze selbst, der ein Gewehr des Typs AR-15 und eine Handwaffe bei sich trug.