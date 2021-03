5 inspirierende Frauen, die COVID-19 die Stirn boten – & siegreich hervorgingen

Die Pandemie hat uns aber auch wieder und wieder vor Augen geführt, wie bedeutend der Beitrag von Frauen in Bereichen ist, in denen sie immer noch unterrepräsentiert sind. Von politischen Führungsrollen über ihre Arbeit in unterschiedlichen männerdominierten Disziplinen bis hin zum Organisieren von Gemeinschaften an der Basis – Frauen haben eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Coronavirus übernommen. Ihre Bemühungen haben zu einer immensen Schadensbegrenzung beigetragen.