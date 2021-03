Mit diesen Stickern würdigen wir zusammen mit Facebooks Messenger Frauen, die die Welt verändert haben

Thatiana Diaz, leitende Redakteurin des Formats Somos , das sich Latinx -Themen widmet, teilte Folgendes mit mir: „Celia Cruz war das Sinnbild der Afro-Latinx-Identität in einer Zeit, in der das Schwarzsein innerhalb der Latinx-Kulturen kriminalisiert wurde (was immer noch der Fall ist). Sie war nicht nur eine Frau, die sich nie für ihr Verhalten rechtfertigte, sondern es auch schaffte, in einem von Männern dominierten Genre erfolgreich zu werden. Zudem zeigte sie während ihrer gesamten Karriere, die ihr einen Grammy einbrachte, wie stolz sie darauf war, Schwarz zu sein, trat auf Musikfestivals in Zaire auf und sang Lieder wie ‚La Negra Tiene Tumbao‘, das zu einer Hymne für viele Latinx -Kulturen wurde.“