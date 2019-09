Warum spielen Gender und Sexualität überhaupt noch eine Rolle im Arbeitsumfeld?

Wir leben in einer binären Welt, die Erwartungen an die Geschlechter hat. Menschen haben sich in Stämmen so weit entwickelt, nun sind wir heute umgeben von hierarchischen Strukturen wie der Kirche und dem Staat, in denen wir uns ganz bewusst dazu entscheiden müssen, zusammenzuarbeiten. Wenn Menschen in diesem Zusammenhang anders sind, dann kann das störend sein. Es gibt Gender-Identitäten, die Angst durch einen Mangel an Vertrauen auslösen können. Das sollte nicht so sein. Aufklärung und Bildung können daran etwas ändern. Man muss sich einfach nur mal mit einem Mitglied der LGBTQ+-Gemeinde unterhalten.