Corona trifft Frauen härter: noch mehr unbezahlte Arbeit zu Hause

In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist dieses Ungleichgewicht oft noch stärker ausgeprägt: Der UN Women zufolge leisten Frauen in China 2,6-mal so viel unbezahlte Arbeit wie Männer; in Ghana ist es 3,4-, in Ägypten sogar unglaubliche 9,2-mal so viel.