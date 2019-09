Ende Mai sind auf einem Musik-Open-Air-Fest in Darmstadt 18 Anzeigen aufgrund von sexuellen Übergriffen eingegangen. Wie nach Silvester in Köln stehen wieder die Geburtsorte der Verdächtigen im Fokus und nicht die Opfer. So wird suggeriert, dass es um ein Problem zwischen Nationalitäten geht und nicht zwischen Menschen. Auch das führt dazu, dass in vielen Kreisen Sexismus und sexuelle Gewalt eher selten thematisiert werden, weil man sie sich nicht vorstellen kann oder will. Gina-Lisa feierte schließlich in einer ganz anderen Disco, wo sogenannte Promi-DJs zur Promi-Big-Brother-Aftershave-Party Bumsbuden-Sound auflegen, oder?