Nicht jede*r hat das Privileg Tag ein, Tag aus in einer Redaktion sitzen zu können, die von einer Frau geleitet und von zehn weiteren Frauen und zwei Männern betreut wird. Was ich damit sagen will: Bei Refinery29 haben wir das Glück über viele unserer Gedanken, Meinungen und Ängste einigermaßen offen reden zu können. Wir sind unterschiedlich genug, um uns beizeiten noch den Spiegel vorzuhalten, und doch alle soweit in die gleiche Richtung gepohlt, als dass nicht täglich eine fundamental wichtige Grundsatzdiskussion ausbrechen müsste. Das sieht in vielen anderen, vor allem größeren und älteren Unternehmen, aber auch in zahlreichen Start-ups noch immer ganz anders aus.