„Altenpflegerin ist mein Traumjob, aber ich komme kaum über die Runden“

„Ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass einmal ein Politiker für einen Tag an meiner Seite arbeitet, um zu sehen, was wir leisten“, sagt Janine. Ihr Arbeitstag beginnt um 07:30 Uhr, nach einer Besprechung mit dem Nachtdienst weckt sie die Bewohner, wäscht sie und unterstützt sie beim Anziehen. Dann werden die Betten gemacht und sich die Sorgen und Gedanken ihrer betagten Schützlinge angehört, es werden Tabletten verteilt und Spitzen gesetzt, bevor es für die Senioren Frühstück gibt. „Manchmal fühlt es sich schon ein bisschen so an, als würde man seine Kinder wecken und für den Tag fit machen. Man denkt sich auch immer ein abwechslungsreiches Programm zwischen den Untersuchungen und dem Essen aus – mal basteln wir, mal spielen wir 'Mensch ärgere dich nicht'. Der Tag soll ja Spaß machen“, sagt die Pflegerin aus Berlin-Hohenschönhausen.