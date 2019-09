8 Dinge über die Schwangerschaft, die nur Geburtsbegleiterinnen wissen

Deine Geburtsbegleiterin wird dich vermutlich richtig gut kennenlernen und genau darum geht es. „Es gibt einen Grundstock an Vertrauen und Vertrautheit, was wirklich hilfreich ist, wenn man in den Wehen liegt. Es ist so anders, als alles, was wir in unserem Leben sonst so tun, sowohl physisch als auch emotional”, sagt Nowakoski. Deine Geburtsbegleiterin wird deinem Baby zwar nicht ganz alleine auf die Welt helfen, aber sie weiß eine ganze Menge über Geburten. Hier findet ihr ein paar Erkenntnisse, die nur eine Geburtsbegleiterin mit Euch teilen kann.