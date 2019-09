So viele Babys & bald keine Hebammen mehr – warum?

Nun will der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) die Regeln für die Vergütung von Geburtshilfe durch Beleghebammen auch noch verändern – zum Nachteil von Hebammen und werdenden Müttern. Dies könnte die Versorgung mit Hebammenhilfe in fast allen Bundesländern dramatisch beschneiden, weil viele Kreißsäle und Geburtsabteilungen wahrscheinlich schließen müssen. Vorgesehen ist in dem Entwurf , dass Beleghebammen im Schichtdienst in einer Klinik nur zwei Frauen gleichzeitig betreuen dürfen. Ruft in der Zeit eine Schwangere an und braucht Rat, muss ihn die Hebamme kostenlos geben – abrechnen darf sie diese Dienstleistung nicht. Abgerechnet werden darf nur, wenn die werdende Mutter bis zur 38. Schwangerschaftswoche verbindlich angemeldet ist. Kommt das Baby später als geplant oder ist die Hebamme krank, bleibt die Vergütung aus.