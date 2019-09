Wenn Alice Proujansky mit ihren Fotografien eine einzige Nachricht an die Welt kommunizieren könnte, dann wäre es: „Geburten sind natürlich“. Proujansky war Zeugin zahlreicher Geburten unter verschiedensten Bedingungen, von einer Ärzte-ohne-Grenzen-Klinik in Nigeria bis zu einer Hausgeburt mit Hebamme in Brooklyn, New York. So unterschiedlich diese Geburten auch waren, konzentriert sich die Fotografin auf die Geburt als universelle, menschliche Erfahrung und versucht mit ihren Bildern zu einem offeneren Diskurs aufzurufen.