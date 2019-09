Etwa ein Jahr später hatte ich eine Fehlgeburt. Genau auf diese Gelegenheit hatte meine Essstörung wohl gewartet. Eines der vielen Dingen, die dir niemand über eine Fehlgeburt erzählt, ist: Egal, wie viele Ärzte und Freunde dir sagen, dass dich keinerlei Schuld daran trifft, du wirst dich immer fragen, was du falsch gemacht hast. Mein Selbstwertgefühl brach in sich zusammen und meine gestörten Verhaltensweisen hatten mich bald wieder im Griff. Es war einfacher zu kontrollieren, was ich aß, als zu kontrollieren, wie ich mich fühlte. Jedes Mal, wenn ich wieder einmal versucht hatte, zu hungern und am Ende doch wieder einen Eimer Erdnussbutter auslöffelte, sagte ich mir, dass ich es für mich ja auch gar keinen Grund gab, gesund zu werden. Ich verdiente es einfach nicht. Ich klammerte mich an die Krankheit, wie an eine Rettungsweste und ich war sehr gut darin, sie zu verstecken. Da mein Gewicht immer auf einem Level blieb, dass allgemein als gesund angesehen wurde, schöpfte Verdacht, ich könnte ein Problem haben. Niemand kam auch nur auf die Idee, einmal genauer hinzuschauen.