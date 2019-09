Wie man mit seinen Freunden richtig über Politik streitet

Das nächste Mal, wenn du dich in einer hitzigen Debatte wiederfindest, versuche zuzuhören und dann diesen Satz zu sagen (und zu meinen!): "Ich sehe, was du meinst." Finde etwas (irgendetwas!), das dein Gesprächspartner sagt, das du unterstützen kannst. Zerre dich selbst in die Position des anderen – nur für einen kurzen Moment – und schaue, woher seine oder ihre Ansichten kommen. Was hast du schon zu verlieren? Was will diese Person? Nicht auf einem oberflächlichen, sondern auf einer tiefen Ebene. Ich wette, dass du etwas finden wirst, das du genauso siehst und wenn nicht, strenge dich mehr an. Sehe das Ganze als eine Art Experiment und schaue einfach, was passiert. Denn wenn du erst einmal eine Gemeinsamkeit gefunden hast, wird sich die komplette Dynamik des Gespräches verändern.