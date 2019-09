Dennoch, unter all dem ganzen Schein und Sein, bleibt kein Zweifel offen, dass Clinton auch ein wenig erschöpft war. Dieselben blauen Augen schienen ein wenig niedergeschlagen, als wir über die Wahlnacht sprachen und sie nahm kein Blatt vor den Mund, als sie erzählte, wie vernichtend diese Erfahrung war – weder in unserem Interview noch ihrem neuen Buch What Happened , das seit heute erhältlich ist. Clinton beschreibt ihre 500-Seiten starke Nacherzählung der letzten beiden Jahre – die sie am Esstisch ihres Hauses in Chappaqua, New York, verfasste – als „erlösend”. Sie hofft auch, dass das Buch als ein Ratgeber für junge Frauen dient, die eine Karriere im Öffentlichen Dienst anstreben: Sie will sie dafür wappnen, wie brutal alles sein kann.