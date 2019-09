Ich bin 29 Jahre alt, gebildet, gehe aber nicht wählen

Seit Wochen geht es nur um die Wahl. Dazu gehört, wer mitdiskutieren kann. Und das mache ich auch. Es ist nicht so, als hätte ich keine Ahnung von Politik. Das stimmt so nicht. Auch ich habe mich über die Wahlprogramme informiert, habe Artikel und Videoausschnitte vom TV-Duell gelesen und gesehen und habe eine Meinung zur Flüchtlings-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik. Und doch habe ich weder die Briefwahl beantragt, noch werde ich am Sonntag eines der Wahllokale aufsuchen. Meinen Freunden sage ich das natürlich nicht, ich hätte Angst, dass ich ebenso mit Missachtung gestraft werde, wie die Facebook-AfD-Wähler, die sich outen. Nicht wählen ist absolut inakzeptabel in Zeiten wie diesen. Wir können uns immerhin glücklich schätzen, in einer Demokratie zu leben, in der wir mitbestimmen können, in welche Richtung unser Land regiert wird. Und wer das nicht nutzt, ist offensichtlich dumm – so der allgemeine Tenor, zumindest in meinem Bekanntenkreis.