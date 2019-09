Am 24. September 2017 sind Bundestagswahlen. Jede*r deutsche Bürger*in über 18 Jahren wird dann die Möglichkeit haben, in einem Wahllokal per Kreuz seine Stimme denjenigen Parteien zu geben, die er oder sie für das Land wählen möchte. Und auch wenn wir alle wissen, dass die jungen Menschen es sind, die unsere Gesellschaft in Zukunft prägen werden, lag die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen 2013 bei den 21 bis 25-jährigen ledigleich bei 60 Prozent.