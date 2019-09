„Gerade jetzt, mit allem, was in der Welt vor sich geht, hatte ich das Gefühl, dieses Thema offen ansprechen zu müssen. Es ist Zeit, den Mund aufzumachen und laut zu werden, denn in der Wahrheit steckt nunmal die Macht“, erzählt sie Refinery29 im Interview. Für das Video zum Song hat sie sich unter Anderem auch Unterstützung von Orange Is The New Black-Schauspielerin Jackie Cruz geholt. „Es gehört zum Job einer Künstlerin, einer Aktivistin, eigentlich ist es die Aufgabe von uns allen, unsere Energie dafür aufzuwenden, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wir müssen unsere Geschichten erzählen, so schön und ehrlich, wie wir es nur können, dann werden sie auch gehört.“