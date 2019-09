Es ist ja nicht so, dass es GAR KEINE Frauen im Hip Hop gibt. Es ist ja nicht so, dass man in Deutschland noch nie was von Kitty Kat, Schwester Ewa, Lady Bitch Ray oder anno dazumal Sabrina Setlur gehört hat. Aber: viele waren und sind es eben nicht. Während gerade so viel Cloud-Rap mit Synthie-Style und Autotune durch die Boxen der Generation YouTube schallt, wollen wir unsere Aufmerksamkeit mal kurz auf Frauen am Mic lenken. Bühne frei für die 6 Kick-Ass-Künstlerinnen der Stunde.