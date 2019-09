Dieses Video einer Rapperin bricht mit Stereotypen über den Islam

Die Bloggerin und Rapperin Mona Haydar hat genug davon und widmet dem Streitobjekt nun einen ganzen Song. Damit ist dem Hijab nicht nur ein Platz in der Popkultur sicher, Haydar entfacht auch die Diskussion um die Kopfbedeckung erneut. „Even if you hate it, I still wrap my hijab“ rappt die 28-Jährige selbstbewusst in ihrem Song, für den sie auch ein Musikvideo in petto hat. Darin ist sie nicht nur rappend, sondern zudem auch hochschwanger zu sehen. Die in Syrien geborene, heute in Michigan lebende Haydar setzt sich schon lange für politische Vielfalt ein und hat sich bisher vor allem in einer Organisaton für den interkulturellen Austausch engagiert. „Mein einziges Ziel mit all der Arbeit, die ich mache, ist eine freundlichere Welt“, sagte sie in einem Interview.