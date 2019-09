Ich fühle mich deutsch mit einem extra Topping Background.

Sollen deine Wurzeln unabhängigvon Text auch in deinem Sound hörbar sein? (z.B. orientalische Klänge in „Doppelleben“)

Im Song „Doppelleben“ gibt es an sich gar nicht so viel Text. Deshalb musste ich also über die Musik versuchen, das auszudrücken was ich fühle. Und bei diesem Song waren es dann die orientalischen Melodien, die dem Song nochmal Tiefe gegeben haben.