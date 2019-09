Beth, tut dir die Trennung von Gossip noch weh?

Erst dachte ich, dass es auf der Bühne traurig wird, vor allem weil wir in der neuen Show auch Gossip Songs spielen. Manche kritisieren das vielleicht, aber das ist ein große Sache für mich. Wenn ich auf ein Konzert gehe, dann will ich nicht Songs hören, die ich nicht kenne. Oder eben nicht nur. Man zahlt dafür, man will mitsingen und deshalb fühle ich mich nicht wie eine Musikerin, sondern wie eine Performerin. Ich möchte Menschen eine gute Zeit bescheren und dann gehört es für mich dazu, dass ich Heavy Cross spiele. Aber natürlich denke ich dann an die Menschen, die diese Songs mit mir geschrieben haben. Wir waren siebzehn Jahre eine Band, natürlich vermisse ich die Menschen. Aber ich vermisse den Stress nicht, den wir am Ende hatten. Nathan und ich haben uns verändert und uns nicht mehr so verstanden. Ich wollte nie in einer Band sein, in der ich mich nicht wie zuhause fühle. Und da es sich irgendwann nicht mehr so angefühlt hat, war es Zeit, dass wir uns trennen.