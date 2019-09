Beth Ditto: „Es ist eine peinliche Sauerei, was in unserem Land passiert.“

Du hast einmal gesagt, dass du bis zu deinem 37. Geburtstag ein Baby möchtest. Das wäre dann in sechs Monaten?!

Das hab ich verkackt! Aber es ist ja wohl immer mehr okay, das erste Baby in den 40ern zu bekommen, also arbeite ich jetzt erst nochmal an meiner Musik und dann am Nachwuchs. Wenn es in den 40ern dann nicht klappt, dann adoptieren wir Kinder. Aber ich würde schon gern ein Kind gebären. Alle meine Geschwister haben Kinder, es gibt gefühlt Millionen Kinder in unserer Familie. Sogar meine jüngste Schwester hat mit ihren 25 Jahren schon zwei Kinder. Ich habe wirklich 13 Nichten und Neffen!