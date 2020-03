Fundamental : Mettre l’humain au coeur de l’activisme

“Je sais qu'il y a une différence entre les gens qui ne savent pas et ceux qui ont l'intention de nuire”, dit Adams. “J'essaie toujours de me rappeler comment j'étais plus jeune, et je me souviens alors que moi aussi, j'ai dû apprendre toutes ces choses. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que d'autres ont pris le temps de m'éduquer et de m'entourer d'amour en cours de route. Par conséquent, c'est toujours de cette manière que j'aborde les questions de l'éducation et les enseignements du féminisme radical noir et queer”.