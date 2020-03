In einer Episode lernen wir M. Adams kennen. Adams ist Amerikaner*in und setzt sich schon seit Jahren für die Rechte derer ein, die von den US-Politiker*innen gerne mal vergessen werden. In den ersten Szenen der Folge sehen wir Adams mit einer Gruppe von Menschen auf den Straßen von Wisconsin. Sie halten ein Banner hoch, auf dem steht: „Keine Bullen in den Schulen“ und dabei rufen sie lautstark: „Black Lives Matter“ . Sie demonstrieren, weil sie keine sogenannten School Resources Officers, also Schulbeauftragten der Polizei, die gegen Kriminalität vorgehen sollen, in ihren Schulen. In Madison, Wisconsin sollen sie vor allem in den vier bekanntesten Highschools der Stadt eingesetzt werden.