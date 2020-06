Cette année a été marquée une fois de plus de tristesse et de souffrances au sein de la communauté noire. Non seulement les Noir·es ont été forcé·es de pleurer la mort de leur famille et de leurs ami·es au fur et à mesure que le coronavirus se répandait dans le monde, mais nous avons également dû nous confronter au fait que des hommes et des femmes noir·es aux États-Unis sont brutalement assassiné·es par la police dans leur propre maison, étouffé·es dans les rues et victimes de profilage racial alors qu'ils et elles sont occupé·es à leurs propres affaires.