Ces femmes utilisent Instagram pour révéler la gravité de l’épidémie en Inde

Alors que l'Inde connaît une forte augmentation des cas de COVID-19 en raison de la propagation d'un variant double mutant qui semble être plus virulent, des personnes meurent chaque jour par manque d'oxygène. Chaque jour, le nombre de cas augmente, avec plus de 20 millions de cas désormais enregistrés. Le pays a enregistré plus de 300 000 nouveaux cas par jour pendant près de deux semaines consécutives et a récemment enregistré 412 000 nouvelles contaminations en 24 heures . Le nombre de décès s'élève actuellement à plus de 230 000. C'est la pire épidémie de coronavirus au monde. Pendant ce temps, les hôpitaux sont à court d'oxygène . Sur Twitter, Vikas Pandley , rédacteur en chef de la BBC pour l'Inde, partage les témoignages d'hôpitaux sur la pénurie d'oxygène.