Le trajet vers l'hôpital est flou dans ma mémoire. Je me souviens des lumières bleues, de la forte sirène. Un ambulancier portant des vêtements de protection, une visière et un masque pressait ma main à travers ses gants pour me réconforter alors que j’essayais tant bien que mal de prendre de grandes inspirations pour inhaler autant d'oxygène que possible. Mes parents n'étaient pas autorisés à venir avec moi. J'étais seule et j’avais peur. Très peur. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai pleuré et pleuré. Les infirmières ont tenté de me consoler du mieux qu'elles pouvaient tout en me branchant à la machine à oxygène et en me prélevant des échantillons de sang. On m'a donné des fluides et des antibiotiques. Tout ce que j'entendais, c'était des alarmes et des bips qui résonnaient dans tout l'hôpital. J'entendais aussi des bruits de pas pressés et le personnel médical qui parlait à voix basse. C'était très angoissant.