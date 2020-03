Fundamental : Pourquoi ces enfants de 14 ans sont mariés de force

“J’étais la plus jeune de la famille, je ne pouvais pas passer deux minutes sans ma mère. Ce jour-là, je suis rentrée de l’école, et il y avait beaucoup de monde chez moi. J’étais très heureuse de pouvoir jouer et passer du temps avec mes cousins”, confie Zarmina. “Mais ma mère m'a dit que j’allais devoir arrêter d’aller à l’école et que j’allais me marier le lendemain. Elle m'a dit que j’aurais de nouveaux vêtements, toutes sortes de belles choses, une grande chambre et que tout m’appartiendrait. À cet âge-là, entendre parler de toutes ces belles choses était très tentant. J’ai le sentiment d’avoir été très cupide à ce moment-là. Mais je n’étais qu’une enfant”.