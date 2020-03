“Quand on a une voix et qu'on sait qui on est, on a le pouvoir,” explique-t-elle “Et c'est pour cela que je me suis engagée dans la lutte pour le droit des femmes — pour donner une voix aux femmes et aux filles. Pour que davantage de filles bénéficient de perspectives d'avenir et d'un accès à la justice".