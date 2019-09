Dabei ist das Teilzeitarbeitsmodell in Berlin quasi das neue Must-Have, warum also der Gesichtsausdruck? Besonders in der Kreativszene fangen Arbeitnehmer nach und nach an #fobo (fear-of-burning-out) ernst zu nehmen und sich nach Alternativen umzuschauen – mit oder ohne aktuellem Arbeitgeber.

Denn ist die 40-Stunden Woche überhaupt noch zeitgemäß? Durch Lieferdienste, Amazon Prime, Netflix und Co. sind wir doch so schön verwöhnt, dass Dinge sich unserem Lebensstil anpassen. Warum also nicht auch die Arbeitszeit?