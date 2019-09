Bevor man Kinder hat, gibt es gewisse Dinge, von denen man sich niemals vorstellen könnte, sie zu tun. Über eineinhalb Jahre fast ausschließlich nüchtern bleiben? Zum Beispiel. Ohne Ende Online-Kommentare auf Netmums.com lesen? Noch eines. Oder etwa den Arbeitsstatus auf Facebook auf ,Hausfrau und Mutter’ setzen? Nope. Auf gar keinen Fall.



Für viele Mütter ist das Realität. Und nicht unbedingt eine Realität, die sie sich aussuchen. Die Kosten für Kita-Plätze sind in Deutschland im letzten Jahr um 3,6 Prozent gestiegen. Für alle, die nicht wirklich gut verdienen und keinen Partner oder Großeltern haben, die auf die Kinder aufpassen können, bedeutet das, dass der Wiedereinstieg in den Beruf sich sehr schwierig gestaltet.



Jocelyn Lloyd ist 33 Jahre alt und hat zwei Kinder, den dreijährigen Otis und die eineinhalbjährige Bella. Bevor sie die Kinder bekam, arbeitete sie fünf Jahre lang als Designerin bei einem Modemagazin. „Seit der Geburt meiner Kinder ist mir klar geworden, dass es finanziell gesehen nicht genug bringt, wieder in Vollzeit zu arbeiten”, sagt sie. „Ich meine damit nicht, dass ich es nicht gerne tun würde – ich arbeite wirklich gerne, ich hatte immer eine starke Arbeitsmoral, und ich möchte, dass meine Kinder das sehen – aber die Kosten für die Kinderbetreuung sind einfach nur irrsinnig hoch.”



Für viele zahlt es sich, wie für Jocelyn, nicht immer aus zu arbeiten. Gemma Payne, 31, mit ihrer zweijährigen Tochter Isabel und ihrem sechsmonatigen Sohn Bobby, stimmt dem zu. Sie arbeitete in Vollzeit als Einkäuferin für Beauty-Produkte für ein Nobelkaufhaus. Nach einem Jahr Mutterschaftsurlaub ging sie wieder arbeiten und gab ihre Tochter in eine Tagesstätte in der Nähe ihres Büros in London. Der Pendelweg zur Arbeit dauerte in jede Richtung etwa eine Stunde, und mit einem Kleinkind fiel es ihr schwer, mit den vollen Zügen zu fahren. „Ich musste mit ihr pendeln, weil die Tagesstätten um etwa 18.30 Uhr schlossen und ich deswegen nicht rechtzeitig zurückkommen konnte, um sie abzuholen, vor allem wenn die Züge Verspätung hatten", erklärt sie. „Und für Verspätungen musste man 23€ zahlen, auch wenn man nur zehn Minuten zu spät kam. Auch darüber machte ich mir Sorgen.“



Wie es mit vielen Frauen passiert, die wieder anfangen zu arbeiten, hat auch Gemma ihren Job nach wenigen Monaten wieder gekündigt. „Das war es mir einfach nicht wert. Es war zu teuer. Ich konnte es mir nicht leisten, mehr als ein Kind in der Tagesstätte zu haben. Vier Tage die Woche kosteten etwa 1.385 € monatlich, und ich verdiente 1.850 € Netto.“ Auch müssen Eltern die Kinderbetreuungskosten wie Miete behandeln. Man zahlt für die Ferien und wenn das Kind krank ist – auch wenn dann ein Elternteil nicht zur Arbeit gehen kann.



Jocelyn, die mittlerweile freiberuflich an Designprojekten arbeitet und ihr eigenes Unternehmen, ,The Family Outing’, führt, um andere Familien zu Reisen und Abenteuern mit ihren Kindern auf Grundlage von ehrlichen Empfehlungen von Eltern zu ermutigen, stimmt dem zu, und fügt hinzu: „Wir schicken unseren Sohn zweimal die Woche in eine Tagesstätte, und an zwei Tagen die Woche kommt eine Tagesmutter für sie beide.“ Es hat eine Weile gedauert, um diese Balance hinzubekommen, und es ist finanziell sehr belastend. Bella freut sich sehr darauf, in die Tagesstätte zu gehen – jedes Mal, wenn wir Otis abgeben, schleicht sie sich in die Spieleecken und Sandkästen. Aber es ist finanziell gerade einfach nicht möglich. Sobald die Tagesstätte bezahlt ist, bleibt nicht mehr viel Profit von meinem freiberuflichen Tag übrig.“