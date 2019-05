Diese einfühlsam und intelligent geschriebene Erotika beinhaltet Standfotos, die den emotionalen Geschichten gerade genug Bildlichkeit verleihen, sodass deine Vorstellung die Lücken füllen kann. Porn as Therapy, von School of Life, glaubt, dass “Pornografie eine wichtige und würdevolle Rolle in einem guten Leben spielen sollte” - was ein starker Kontrast zu den gesellschaftlichen Vorurteilen ist, dass Pornos von Natur aus erniedrigend sind. Da Porn as Therapy dafür gedacht ist, einen therapeutischen Effekt zu haben, erlaubt es dir jede Geschichte, sie in deinem eigenen Tempo durchzuklicken, sodass du machen kannst, was du möchtest, während du sie liest.