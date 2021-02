Ich arbeite so hart & bekomme trotzdem weniger Lob als extrovertierte Kolleg:innen

Wer heutzutage die Karriereleiter hochklettern will, hat viele Herausforderungen zu bewältigen. Der Weg zum Erfolg ist zickzackförmiger als je zuvor. Auch die Arbeitsumstände haben sich verändert. Wenn dann noch eine Pandemie zu all diesen Faktoren hinzukommt, ist es kaum zu glauben, dass wir trotz Zwangsurlaube Freisetzungen und Heimarbeit überhaupt zurechtkommen. Deshalb könnten wir alle ohne Frage ein wenig Unterstützung von Cate Sevilla, Autorin des praktischen Guides How To Work Without Losing Your Mind , gebrauchen. Diese Woche bietet die Expertin zusätzliche Hilfeleistung, indem sie folgende Frage beantwortet und erklärt, wie du dich in dieser herausfordernden Situation am besten verhalten solltest: