5 Frauen erzählen, wie sie nach ihrer Entlassung wieder auf die Beine kamen

In einem solchen Moment kann es schwierig sein, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ruf dir aber in Erinnerung, dass du keine Schuld dafür trägst. Das Unternehmen hatte vermutlich einfach keine andere Wahl, als deinen Arbeitsplatz zu streichen. Vielleicht bist du jetzt verletzt, enttäuscht oder sogar wütend. Außerdem gerätst du wahrscheinlich auch gerade in Panik, weil du nicht weißt, wie du die bevorstehende Miete bezahlen sollst. Kopf hoch, denn es gibt einen Lichtblick!