„Driften“: Warum es okay ist, manchmal einfach keinen Plan zu haben

So geht es auch Felicity Skampman, einer 24-jährigen Creative Director aus Toronto. „Ich plane nicht allzu weit im Voraus und denke nicht zu sehr an die Zukunft“, sagt sie lachend. „Ich konzentriere mich auf die Gegenwart und darauf, was ich in diesem Moment tun kann!“ Skampman meint, sie liebe es, „sich vom Leben überraschen zu lassen“. Als es zum Beispiel darum ging, eine Studienrichtung zu wählen, entschied sie sich für das, was sich zu diesem Zeitpunkt richtig anfühlte. „Alle meine Freund:innen hingegen schienen sich Gedanken darüber zu machen, wo sie in zehn bis 15 Jahren nach dem Studium landen würden. Ich habe es einfach nicht in mir, so zu denken.“