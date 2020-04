Ich spreche offen darüber, wie ich mich als Langzeit-Single fühle und habe schon oft die Meinung vertreten, dass single sein nichts ist, wofür man sich schämen sollte – und es ist absolut keine Schande, als Frau in den Dreißigern nicht in einer Beziehung zu sein. Ich finde es wichtig, dass wir alleinstehende Frauen als das sehen, was sie sind: vollkommene und glückliche Wesen. In unserer Gesellschaft gibt es diese durch und durch schwachsinnige Vorstellung, dass die Liebe zum Single-Leben bedeutet, man möchte gar nicht in einer Beziehung sein. Für mich stimmt das jedenfalls so nicht. Ich freue mich darauf, eines Tages einen wunderbaren Partner an meiner Seite zu haben. In der Zwischenzeit will ich aber einfach nur nicht unglücklich sein. Ich weigere mich, mich mit weniger als wunderbar zufrieden zu geben, denn ich habe keine Angst vor der Alternative. So dachte ich zumindest bis jetzt. Aber die Welt kämpft gerade gegen das Coronavirus und ich hätte jetzt so gern einen verdammten Ehemann, der diese Zeit mit mir durchsteht.