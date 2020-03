Ich war in der Selbst-Isolation mit einem Mann, den ich erst zwei Wochen datete

Plötzlich gezwungen zu sein, eine Woche mit einer anderen Person zu verbringen, während man krank ist und das auch noch so früh in einer Beziehung, machte mir wirklich Angst. Ich bin so froh, dass wir in meiner Wohnung festsaßen und nicht in seiner. Ich hatte nicht nur meine häuslichen Annehmlichkeiten, sondern auch ein Gästezimmer, was bedeutet, dass wir – sollten wir am dritten Tag Schluss machen – zumindest vermeiden konnten, im selben Raum zu sein.