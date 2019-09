Ich musste all diese köstlichen Mahlzeiten lange Zeit anstarren, während wir sie im Studio fotografiert haben, und ich glaube nicht, dass ich schon einmal so auf die Folter gespannt wurde. Ich habe ja schon eine Schwäche für Pasta, aber oh man - diese Rezepte! Sie sind so toll! Egal, ob du Küchenanfänger bist und ein paar neue und einfache Rezepte lernen willst, oder ob du ein erfahrener Pasta-Esser (wie ich!) bist und einfach ein paar neue Ideen für schnelles Essen „unter der Woche“ haben willst – wir haben das Richtige. Von einem Eintopf bis zu einem Rezept, das Frühstückszutaten auf ganz neue Weise verwendet. Ich persönlich glaube nicht, dass Pasta jemals besser ausgesehen oder geschmeckt hat. Aber setze einfach einen Topf voll kochendes Wasser auf und sieh selbst.