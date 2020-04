À tou·tes les célibataires (confiné·es) : “Tout ce que je veux là, c’est un mari”

Comme je suis très sensible à la question du célibat et que je défends que célibataire n'est peut-être pas le pire adjectif qui puisse être utilisé pour décrire une femme de plus de 30 ans, on a tendance à tirer certaines conclusions à mon sujet. Je suis une militante de la femme célibataire épanouie et heureuse. Il y a une notion étrange et complètement absurde dans notre société qui veut que le fait d'aimer sa vie de célibataire signifie aussi, d'une certaine manière, qu'on ne veut pas d’une relation. Pour moi, ce n'est pas le cas. Je rêve de vivre une relation merveilleuse un jour, mais je refuse d'être malheureuse en attendant, et je refuse de me contenter de moins, parce que l'alternative (le célibat) ne me fait pas peur. Et puis le coronavirus est arrivé, et depuis, tout ce que je veux, c’est un putain de mari.