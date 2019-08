Jameela Jamil : Je crois que notre génération a trop peur d’être rejeté·e et je crois qu’il est important d’apprendre que le rejet n’est pas une fatalité ni même une mauvaise chose. Si quelqu’un vous dit non, ce n’est pas grave, que ce soit en amour ou en amitié. Mais pour cela, il faut commencer par prendre des risques et se jeter dans l’arène, car on a souvent tendance à sous-estimer le nombre de personnes qui ressentent la même chose que nous. Vous n’avez pas idée du nombre de fois où j’ai invité quelqu’un à aller prendre un verre ou à qui j’ai simplement proposé de devenir ami·e·s et qu’on m'a répondu qu’elle ou il n'avait pas osé me le demander et était heureu·x·se que je l’aie fait. Et cela ne se serait jamais produit si je n’avais pris le risque de me mettre dans l’embarras et qu’on me dise non lorsque je me suis installée à Los Angeles. Je ne connaissais personne ici hormis mon copain. Parvenir à me faire des ami·e·s ici m’a demandé de gros efforts et il a parfois fallu que je me fasse violence. Je suis contente de l’avoir fait, car je compte parmi ces personnes certains de mes meilleurs ami·e·s. Il est très important d’apprendre comment exprimer notre envie de devenir ami·e·s. À cause de ce qu’on voit dans les films, j'ai l'impression qu’on est censés être ami·e·s avec les personnes avec qui on était au lycée ou à la fac, que ces personnes resteront nos ami·e·s pour toujours — que c’est quand on est jeunes qu’on se fait ses ami·e·s. C’est tellement faux. J’ai rencontré mes ami·e·s les plus proches plus tard dans ma vie — pour la plupart, c’était même juste avant mes 30 ans. Le sens de la communauté, c’est très important pour moi. Comme je ne suis pas vraiment proche de ma famille, mes ami·e·s sont devenus ma famille.