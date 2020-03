Covid-19 : Célibataire depuis 7 ans je n’ai jamais été aussi seule

Et on peut dire que je les cumule : je travaille en free-lance, je vis seule et je suis célibataire. Je m’efforce donc de prévoir régulièrement des rendez-vous au café, des dîners ou des verres avec des amis et d'autres événements sociaux pour être sûre d'avoir une raison de sortir de chez moi et un minimum d'interactions. Après la Chine et l'Italie, c'est la France qui est en confinement depuis le 16 mars dernier. Et j’ai l'horrible sensation que le filet se referme doucement sur moi. Si j'ai la chance de ne pas faire partie de l'une des catégories les plus vulnérables — je suis jeune et en bonne santé — je sais aussi ce qui se passe lorsque je reste trop longtemps seule.