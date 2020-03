Corona-Angst? Mit diesen Serien & Filmen kannst du der Realität entfliehen

Seit die Corona-Krise ausgebrochen ist, fühlt es sich ständig so an, als würden wir alle in der ersten Szene eines Katastrophenfilms leben. Oder als wäre das alles nur ein (richtig beschissener) Albtraum und niemand weiß, wann wir endlich wieder aufwachen. Da klingt die Vorstellung, nach Feierabend The Walking Dead zu schauen, irgendwie nicht verlockend – selbst, wenn du das vor ein paar Wochen noch abgefeiert hast. Und auch andere Serien wie The Society und Filme wie Armageddon wären im Moment eher Folter als willkommene Ablenkung.Aber zum Glück haben Netflix, Amazon, Disney+ und Co. ja noch mehr zu bieten als Horror- und Endzeitfilme . Filme und Serien, bei denen du einfach mal abschalten kannst und zumindest für ein paar Stunden nicht an das C-Wort denken musst. Weil sie sich unbeschwert und leicht anfühlen oder einfach nur albern oder fernab des echten Lebens sind. Für mich fällt Gilmore Girls auf jeden Fall in diese Kategorie und deswegen ist das auch mein absolutes Go-to, wenn ich traurig bin, mich allein fühle oder ich krank bin. Ebenfalls auf meiner Comfort-Serien-Liste: New Girl, How I met your mother und Friends. Alles nichts neues und aus heutiger Sicht teilweise auch leicht bedenklich, aber in schwierigen Zeiten erfüllen sie ihren Zweck. Ansonsten greife ich filmetechnisch gern zu klassischen Rom-Coms – je kitschiger, desto besser . Ich weiß: Was für ein Klischee. Aber hey: Jede*r muss das finden, dass ihm oder ihr jetzt hilft, findest du nicht?Falls du gerade auf der Suche nach einem perfekten Feel-Good-Film oder einer Kopf-Abschalten-Serie bist, klick dich einfach durch die folgende Slideshow. Von zuckersüßer Romantik über Backsendungen bis hin zu wirklich witzigen Komödien: In der folgenden Liste erwartet dich eine cineastische Umarmung. Eine filmgewordene Kuscheldecke. Eine Portion heile Welt in Bewegtbildform. Du verstehst, was ich meine. Was du dort nicht finden wirst? Politik- und Wirtschaftsprobleme, Weltuntergangsszenarien, Alien-Invasionen medizinische Dramen (Sorry, Grey’s Anatomy).