Will Smiths Oscar-Ohrfeige war falsch, aber wichtig

Natürlich betrachtet aber nicht jede:r die Ereignisse durch diese Linse. Auf der anderen Seite des Internets hat die Diskussion rund um die Ohrfeige eine andere Richtung eingeschlagen. Manche sind enttäuscht von Smiths Verhalten, andere fordern sogar, ihm solle sein Oscar entzogen werden oder er solle sogar verhaftet werden (obwohl Rock bereits abgelehnt hat, Anzeige zu erstatten ). Es ist wenig überraschend, dass manche Menschen – sprich: weiße Menschen – völlig über die Komplexität dessen hinwegsehen, was sich hier vor ihren Augen abspielte, indem sie die emotionale Gewalt von Rocks Verhalten außer Acht lassen und stattdessen Smiths körperliche Gewalt betonen. Wer selbst keine Ahnung davon hat, was es heißt, als Schwarze Frau in dieser Welt zu leben (und insbesondere als Schwarze Frau mit einer Be_hinderung ), sieht einen Witz über Pinkett Smiths Haare vielleicht nur als solchen – als Witz. Und anstatt Mitgefühl für die Menschen zu empfinden, die Rock mit seiner Rede verletzte, deuten sie instinktiv an, Smith sei eine Gefahr für sein Umfeld, weil er sich für seine Frau einsetzt. Es ist merkwürdig, aber überhaupt nicht überraschend, dass sich die Meute so schnell gegen Smith stellt. Was mich aber sehr wohl an der öffentlichen Reaktion erstaunt – insbesondere der von Smiths Kolleg:innen –, ist, dass sich Hollywood scheinbar genau aussucht, wen es für Gewalt verurteilt. Der Regisseur Judd Apatow – derselbe Mann, der wegschaute, als sich James Franco am Set von Voll daneben, voll im Leben an Busy Phillips vergriff – brachte irgendwie sogar die Dreistigkeit auf, zu twittern, Smith habe „den Verstand verloren“ (bevor er den Tweet wieder löschte). Interessant!