Der Haken daran, wenn Schwarze Frauen bei Awards „Geschichte schreiben“

Nach den 63. Grammys am Sonntag dominierte vor allem eine Message die Nachrichten: „Was für ein Abend für die Ladies!“, hieß es in einer Morgensendung, und eine Titelzeile gab’s in den USA überall zu lesen: „ Who Run The Grammys? Women. “ Das ist natürlich eine Anspielung auf einen Beyoncé-Song – und vermutlich darauf, dass Beyoncé bei den Awards durch ihre inzwischen 28 Auszeichnungen zur erfolgreichsten Frau der bisherigen Grammy-Geschichte wurde. Die zwei wichtigsten Awards des Abends gingen allerdings an zwei weiße Frauen, nämlich Taylor Swift („Album of the Year“) und Billie Eilish („Record of the Year“).