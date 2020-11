FreeBritney: Warum der Popstar „Angst vor ihrem Vater“ hat

In den neuesten Entwicklungen in ihrem juristischen Kampf gegen ihren Vater, dessen zwölfjährige Vormundschaft sie beenden will, gelang Britney ein kleiner, aber wichtiger Sieg: Obwohl Jamie Spears vorerst ihr Vormund bleiben wird, scheint es so, als hätte Britney sich die Chance erkämpft, ihn in Zukunft möglicherweise suspendieren oder entlassen zu können. Wie die LA Times berichtete , suchte Britney auch darum an, die Treuhandfirma Bessemer Trust als finanziellen Betreuer zu ernennen, was der Richter gewährte.