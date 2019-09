Seine ungezählten Trips in die Niederlande begann ich erst mit 13 Jahren zu verstehen, als Marihuana in meinem Freundeskreis ein Thema wurde. Erst damals fing ich an zu kapieren, warum er jeden Abend auf die Terrasse verschwand. Ich kann mich erinnern, dass ich mir bis dahin nie bewusst Gedanken gemacht hatte, warum mein Papa so war, wie er war, und was er da eigentlich in seinem Nachttisch aufhob. Für mich war viel wichtiger, dass immer jemand da war. Ich war nie alleine und mir mangelte nie an Fürsorge. Es gab also keinen Grund, über seine Gewohnheiten nachzudenken und ihn irgendwie zu beurteilen. Dazu komme ich erst heute.