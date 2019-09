Nun stellt sich heraus, dass wir tatsächlich in einem Punkt Recht hatten: Mrs Spears Gemälde wurde jetzt zu einem stolzen Preis von 10.000 Dollar verkauft. Der Glückliche, der ab sofort behaupten kann einen „echten Spears“ im Wohnzimmer hängen zu haben, ist Robin Leach. Der 76-jährige Engländer lebt in Las Vegas und ist emeritierter Reporter. Was er mit dem Kunststück der Popkultur anfangen will? Leach kennt sich in der Welt der Reichen und Schönen gut aus, moderierte von 1984-1995 eine Show namens Lifestyles of the Rich and Famous, schrieb für die Daily Mail und das britische Klatschblatt The Star. Mit seinem kostspieligen Kauf unterstützt er die Opfer des Massenshootings in Las Vegas vom 1. Oktober und setzt gleichzeitig einen Maßstab für alle künftigen Spears Werke. Womöglich wird das Stück in einigen Jahren ein Vielfaches wert sein, wenn Britney nur fleißig weiter…