So ist es wirklich, mit Justin Bieber & Arianna Grande befreundet zu sein

Flores wahre Erfolgsgeschichte begann im Jahr 2007 an der New York Film School, als er sich als Praktikant des Videografen Eric White in Los Angeles bewarb. Als er in die letzten Rundes des Auswahlprozesses kam, packte er seine Sachen und zog nach L.A., in der Hoffnung den Job zu bekommen. Er bekam ihn und war schon bald Teil des Produktionsteams für Projekte wie Chris Browns „With You“ und dem Film „School Gyrls“ von Nick Cannon, bei dem auch Justin Bieber eine kleine Gastrolle hatte. Das war vor „Baby“, als der Kanadier noch YouTube-Star war. Ein Mitglied aus Biebers Team bat Flores, Backstage Aufnahmen für seinen Kanal zu schießen. Kurz danach engagierte Bieber ihn um eine Performance in den Universal Studios zu filmen.